Власти США сближают Турцию c Россией и ЕС

После отчуждения и изоляции со стороны США Турция начала уделять приоритетное внимание институционализации диверсификации своей внешней политики. С этой целью Анкара предприняла важные шаги, которые будут поддерживать её отношения с другими государствами (например, Россией, Китаем, Индией, Малайзией и Ираном) и регионами (Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой). В этой связи, несмотря на то, что Россия, похоже, в ближайшем будущем выйдет на первый план, я считаю, что Турция улучшит свои отношения со странами Европейского союза, которые также были отчуждены администрацией Трампа.

США, являющиеся давним союзником Турции, отказались от передачи технологий и поддержали угрозы национальной безопасности Турции. Американские власти предоставили убежище руководителю и ключевым фигурам попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, направленного на свержение демократически избранного турецкого правительства. С другой стороны, США продолжают предоставлять огромные финансовые ресурсы, вооружение и военную подготовку «Отрядам народной самообороны» (YPG), являющимся вооружённым крылом сирийского филиала террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD).

Эти два фактора в значительной степени способствуют потере доверия к политике США и резкому росту антиамериканских настроений в Турции. Неудовлетворённая этими обстоятельствами администрация Трампа, используя дело пастора Брансона в интересах внутренней политики, ввела экономические санкции против Турции. Этим жестом США показали, что отношения с Турцией для них не представляют значимости.

В связи с этим Турция пытается улучшить свои отношения с другими мировыми силами, главным образом с Россией, чтобы избавиться от американского давления. Турецко-российские отношения значительно улучшились, в частности после попытки государственного переворота в 2016 году, благодаря сотрудничеству в различных секторах, таких как энергетика, торговля, туризм, оборонная промышленность, разведка и дипломатия. Турция подписала соглашение о покупке у России систем противовоздушной обороны C-400, чтобы обеспечить защиту от угроз, исходящих из хаотичного Ближнего Востока. США вновь предприняли попытку сокращения изменений во внешней политике Турции по одной единственной причине.

Аналогичным образом Турция сделала стратегический шаг в направлении России, заключив с ней договор по строительству атомной электростанции, что снизит энергетическую зависимость Турции и будет способствовать её экономическому развитию. Однако улучшение отношений с Россией не означает, что у обеих стран нет проблемных областей. Турции и России, по-видимому, довольно непросто развивать институциональные и устойчивые отношения из-за проблем в Сирии, Украине и Нагорном Карабахе. Поэтому Турция попытается найти баланс в отношениях со своими давними и новыми партнёрами. Напряжённые отношения с США заставят Турцию пересмотреть свои отношения со странами ЕС, которые администрация США также считает «экономическими противниками». Обе стороны убеждены в том, что двусторонние отношения будут переосмыслены. Вместо продолжения процесса полного членства в связи со значительными изменениями Турция и ЕС попытаются улучшить стратегические отношения. В Европе присутствуют антитурецкие настроения из-за растущего расизма, ультранационализма, ксенофобии и исламофобии.

С другой стороны, улучшение устойчивых взаимоотношений с неевропейскими регионами делает Турцию больше мировым лидером, нежели европейским государством. В этих по-новому сложившихся условиях Турция и ЕС пересмотрят свои двусторонние отношения на основе реалистического подхода и будут развивать стратегическое партнёрство. Несмотря на наличие многочисленных проблем, Турция и ЕС глубоко взаимозависимы и имеют много исторических, экономических и политических связей. Они должны сотрудничать по многим региональным и мировым проблемам, таким как проблема беженцев, санкции США в отношении Ирана, односторонняя политика и угрожающие заявления США, а также кризис на Ближнем Востоке. Как результат, после перехода турецких отношений с США в открытое противостояние, Турция была вынуждена институционализировать свои отношения с другими мировыми силами, чтобы преодолеть проблемы, вызванные её асимметричными отношениями с США. Турция пытается минимизировать потери, вызванные кризисом между двумя странами. Поэтому она будет продолжать уделять первоочерёдное внимание своим отношениям с такими игроками на мировой арене, как Россия и ЕС. Турция пытается определить новую внешнеполитическую ориентацию, основанную на изменениях как во внутренней политике, так и в мировой системе. Новая политическая система в Турции и новый баланс сил в мире требуют пересмотра национальных интересов и внешнеполитического курса.