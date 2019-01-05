Турция в 2019: из развивающейся экономики в восходящую державу

Чтобы оценить позицию Турции в региональном и глобальном контексте, я, прежде всего, кратко опишу такие понятия, как «развивающаяся экономика» и «восходящая держава». Использование этих двух концепций поможет нам определить роль Турции в международной системе.

«Развивающиеся рынки/экономики» — это термин, используемый для описания развивающихся стран, чьи экономики растут быстрее, чем у других стран мира. Они более развиты, чем традиционные страны, которые зависят от сельскохозяйственной продукции или импорта сырья.

Однако, они не соответствуют стандартам развитой экономики. Несмотря на то, что экономический рост в странах с развивающейся экономикой намного выше, чем в развитых странах, доход на душу населения намного ниже.

С одной стороны, быстрый экономический рост в странах с формирующейся рыночной экономикой часто приводит к быстрым социальным изменениям, что вызывает непредсказуемость и нестабильность во внутренней политике. Из-за своей зависимости от внешних рынков они уязвимы к колебаниям курсов валют (например, доллара США) и товарных рынков (например, нефти). С другой стороны, хотя развивающиеся экономики имеют меньше зрелых рынков капитала, они обычно обеспечивают инвесторам доходность выше, чем средняя.

«Развивающиеся/восходящие державы» — это концепция, придуманная для тех государств, которые начали наращивать свое присутствие и влияние в международных отношениях. Эти страны требуют для себя более важных позиций в международной политике и более активной роли в региональном и глобальном контекстах. У них достаточно экономических ресурсов, военных закупок и политического веса для участия в международных делах. Когда крупные рынки в «незападном» мире постоянно росли выше среднего, восходящие державы начали бросать вызов текущему балансу сил в мире. Современные развивающиеся державы вынуждают глобальную политическую систему меняться.

Поскольку экономическое развитие является предпосылкой к политическому и военному влиянию, развивающиеся державы должны иметь развивающуюся экономику. То есть, хотя все восходящие державы также являются развивающимися странами, не все развивающиеся страны являются восходящими державами. Другими словами, появление статуса власти — это шаг вперед.

Турция считалась развивающейся экономикой в течение нескольких десятилетий. Недавно мы стали свидетелями того, как Турция подняла свой статус до статуса восходящей державы. Имея большое население, растущую экономику, растущую военную мощь, активную дипломатию и сильную национальную идентичность, Турция расширила свою деятельность и влияние в глобальном масштабе. Она также увеличила свои возможности и автономность. Поэтому, обладая новым статусом восходящей державы, Турция считается потенциальной великой державой.

Турция предпринимает значительные региональные инициативы на Ближнем Востоке, а именно в Сирии и Ираке. До самого недавнего времени турецкий рынок был относительно небольшим и очень уязвимым, а проведение военных операций против террористических групп в значительной степени зависело от иностранной поддержки. Однако, благодаря развитию своей оборонной промышленности, Турция теперь может проводить военные операции против террористических групп на нескольких фронтах.

В 2018 году Турция столкнулась со многими политическими и экономическими атаками со стороны различных международных игроков. Турция начала 2018 год с операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии и спасла район Африн от «Отрядов народной самообороны» (YPG). После успешной трансформации формы государственного правления по итогам президентских выборов Турция укрепила свою внутреннюю политическую систему. В течение года Турции удалось начать переговоры со странами Евросоюза, начать процесс нормализации с США, укрепить свои позиции в сирийском кризисе, улучшить сотрудничество со странами Восточной Азии и продолжить исполнять свою конструктивную роль в Африке. Турецкое правительство усердно работало, чтобы предотвратить экономические атаки, и в итоге сумело защитить свою рыночную стабильность.

Благодаря устойчивому экономическому развитию и обновленному военно-промышленному комплексу Турция продолжит совершенствовать свою конструктивную и многоплановую внешнюю политику. Как эффективный независимый региональный и глобальный игрок, Турция продолжит играть в международную игру. Таким образом, похоже, что 2019 год предоставит Турции больше возможностей для укрепления своего нового статуса.