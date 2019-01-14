Позиция Турции в отношении раскола в православном мире

На прошлых выходных в Стамбуле прошла историческая для христианского мира встреча. Президент Украины Петр Порошенко вместе с предстоятелем новой независимой церкви Украины митрополитом Епифанием прибыл в турецкий мегаполис, чтобы получить благословение и официальный указ от Вселенского патриарха Варфоломея. Находясь в Стамбуле, Варфоломей является лидером около 300 миллионов православных христиан во всем мире и считается первым среди равных в православном мире. Христианский лидер согласился признать независимость украинской церкви в октябре, затем в декабре, проведя исторический совет православных епископов в Киеве, была создана церковь.

Кремль очень решительно противостоит созданной церкви, так как, по его мнению, церковь является мерой, направленной на ослабление Русской православной церкви (РПЦ) в Украине. На украинской территории находится больше русских церквей, чем в самой России. Поскольку церковь считается сильным инструментом власти, нынешняя независимость носит смысл противодействия России и подчеркивает ее оппозицию против Москвы. Поэтому Россия немедленно призвала патриархию в Стамбуле изменить свою позицию и не подписывать указ, но остановить процесс ей не удалось.

Я была одним из немногих журналистов, которые присутствовали на ужине в субботу вечером в отеле Conrad, который украинский президент принял в честь патриарха. У меня также была возможность поговорить с Порошенко и патриархом Варфоломеем наедине.

Порошенко был очень горд и смел. Он сказал мне, что они не боятся России и что это их естественное и демократическое право создавать свою собственную церковь. Он также добавил, что президент России Владимир Путин пытался предотвратить разделение, но за решением церкви стояли миллионы украинцев.

Патриарх Варфоломей, в свою очередь, подчеркнул важность этого события для православного мира, заявив, что Украина имеет право на свою собственную церковь, и у этой церкви будет автокефалия, а это значит, что она будет полностью независима в организации богослужений.

Поскольку этот исторический раскол вызвал крайнюю обеспокоенность в России, было бы разумно также написать о позиции Анкары по этому вопросу. Известно, что отношения и партнерство между Турцией и Россией уже некоторое время находятся на подъеме. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин регулярно встречаются на государственном уровне, и недавно они объявили, что в январе будет еще одна встреча. Означает ли это, что правительство Эрдогана обеспокоено подписанием патриархом указа, дающего независимость украинской церкви?

Я задала этот вопрос Порошенко и другим источникам в патриархате Стамбула. Ответом было несомненное «нет». Это правда, что Анкара помогла с процедурами и не усложняла процесс, позволив патриарху подписать договор, потому что Турция считает православного патриарха независимым и автономным, как и требуется. По мнению турецкой стороны, это его естественное демократическое право.

Кроме того, Турция следует многостороннему подходу во внешней политике. Хотя ее отношения с Россией хорошо развиваются, это не значит, что она принимает то, что говорит Кремль. Другими словами, вполне естественно, что Турция иногда не соглашается с Россией. Скорее всего, именно это делает администрацию Эрдогана сильнее во внешней политике. Кроме того, хорошие отношения Турции с Россией не наносят ущерба и ее отношениям с западным миром. Вкратце, нынешнюю украинскую историю и исторический раскол в православном мире следует рассматривать и с этой точки зрения.