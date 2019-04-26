Дело Сылы: надежда для прав женщин

Турецкий суд недавно вынес приговор по очень важному делу о насилии в семье, касающемуся известной турецкой певицы и известного турецкого актера. Известная турецкая поп-певица Сыла Генчоглу, более известная под псевдонимом Сыла, пару месяцев назад подала жалобу на своего бывшего молодого человека, актера Ахмета Курала. Она утверждала, что Курал избил ее и нанес ей травмы. У певицы были свидетели и следы побоев на теле.

Дело стало горячо обсуждаемой темой в Турции в последнее время и привлекло большое внимание. К сожалению, число случаев домашнего насилия в Турции все еще велико, но о них часто не сообщается. Необычно, что такая жалоба исходила от высших слоев общества и, что более интересно, от женщины, которая является популярной публичной фигурой.

Как только Сыла подала жалобу, защитники патриархальной системы начали ее обвинять. Ее называли обманщицей, которая пыталась привлечь внимание или разрушить хорошую репутацию своего парня-актера из-за ревности.

Несмотря на все это, Курал был все-таки приговорен в понедельник к 16 месяцам и 20 дням тюремного заключения за оскорбление, угрозу и умышленное причинение вреда Сыле.

Я думаю, что этот вердикт является хорошим доказательством того, как женщины получают все больше прав в турецком обществе. В то же время этот случай повысит осведомленность о насилии в отношении женщин. Это дает нам понимание о том, что общее представление о проблеме женщин также может измениться в судебной системе. Правозащитные организации говорят, что турецкие законы, помогающие жертвам домашнего насилия, улучшились.

Часто традиционные и патриархальные взгляды не позволяют женщинам высказываться. Однако в последние годы число женщин, которые осмеливаются говорить, увеличилось. В этом смысле, заявление такой личности как Сыла, которая подала жалобу и добилась справедливого вердикта, является очень важным.

После решения суда Сыла сказала журналистам, что она очень довольна, поблагодарив турецкую судебную систему. «Постановление суда обнадеживает всех женщин, которые были в этой ситуации или могут оказаться в ней в будущем. Это был очень тяжелый и травмирующий период для меня», — сказала она. «Я подвергалась всевозможным обвинениям», — сказала она, ссылаясь на предыдущие утверждения, что она лгала о том, что подверглась физическому и психологическому насилию со стороны Курала. Она продолжила, сказав, что «молчание недопустимо». «Я советую всем быть смелыми. Я считаю, что наша система правосудия очень справедлива», — добавила она.

Я должна подчеркнуть, что весьма предметным является то, что это заявление сделала Сыла, которая известна своими оппозиционными взглядами относительно Партии справедливости и развития (АК Parti). Поэтому следует обратить внимание на ее похвальные слова о справедливости системы правосудия.

Подводя итог, можно сказать, что этот случай показывает, что, несмотря на то, что число случаев насилия в отношении женщин все еще довольно велико, все больше турецких женщин осмеливаются высказываться, и судебная власть все больше ориентируется в сторону женщин, что, я думаю, обязательно произведет положительное влияние в борьбе по вопросам, связанным с насилием в отношении женщин.