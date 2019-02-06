Почему Трамп хочет экономической войны

Когда империализм опустил занавес на том, что известно в истории человечества как Вторая мировая война, в которой трое из каждой сотни человек погибли, никто не радовался окончанию этой международной бойни из-за страха возможного полного уничтожения целых наций. США завершили войну, совершив атомные бомбардировки в двух японских городах, Хиросиме и Нагасаки, убив 45 процентов их общего населения в первый день.

Европа не могла быть спокойна после окончания войны, зная, что советская Россия получила доступ к центру ядерных исследований Гитлера, оккупировав половину территории Германии, а также к производственным секретам США через американских интеллектуалов, которые полагали, что только советская ядерная держава сможет в полной мере использовать их знания.

В результате на протяжении последующих четырех десятилетий присутствовал страх взаимного уничтожения двух держав. Это было абсолютное безумие. Ученые назвали это «доктриной взаимно гарантированного уничтожения»: полномасштабное применение ядерного оружия двумя или более противоборствующими сторонами, что приведет к полному уничтожению как нападающего, так и защищающегося. Математик Джон Нэш предположил, что ни одна из сторон не будет иметь никаких побуждений для начала конфликта или разоружения, если только обе стороны не решат разрушить этот баланс.

Наконец, два действительно смелых лидера, президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев подписали первый договор о ядерном разоружении 8 декабря 1987 года, в рамках которого США и Советский Союз договорились сократить запасы своих ядерных ракет дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Это были ракеты, которые, по словам США и НАТО, угрожали Европе. Для большей части Запада Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в соответствии с которым были уничтожены более 2,6 тысяч ракет и было прекращено противостояние с ядерными ракетами в Европе, стал переломным моментом холодной войны. Взаимное доверие, которое ДРСМД установил между Востоком и Западом, привело к заключению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) четыре года спустя. Благодаря СНВ-1, подписанным президентом США Джорджем Бушем и Горбачевым, и договором СНВ-2, подписанным Бушем и тогдашним президентом России Борисом Ельциным, стратегические наступательные вооружения были сокращены и ограничены.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что с 31 июля 1991 года до прошлой пятницы, когда администрация Дональда Трампа объявила, что США выйдут из договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией, мир был лучше. Расторгнув ДРСМД, Трамп теперь вызывает опасения по поводу новой гонки ядерных вооружений в Европе и Азии. Никто не верит в обвинения Трампа о том, что Россия нарушила условия договора. Люди очень хорошо знают, что, выйдя из договора, США увеличат свой ядерный арсенал, чтобы нанести удар по Китаю. Когда 30 лет назад президент Рональд Рейган прекратил производство ракет дальностью 5,5 тысяч километров, Китай не был в списке тех, кого США считали угрозой своей национальной безопасности. В своем первом документе о стратегии национальной безопасности Трамп назвал Китай наряду с Ираном, Северной Кореей и Россией «врагами США».

Одна из циклических экономических депрессий, которые образовываются в результате глобального капитализма и империалистического мирового порядка, стремительно приближается. Усилия Трампа, направленные на то, чтобы вернуть прежний глобальный коммерческий и финансовый мировой порядок, принесли некоторые результаты, но не так быстро и всесторонне, как хотелось бы «жирным котам» американского империализма. Приближается не один из очередных простых финансовых кризисов, а глобальный: вся инфраструктура производственных и распределительных систем США может рухнуть. Эти разрушающиеся межгосударственные мосты являются простыми символами грядущего разрушения всей системы. Год назад в своем послании к Конгрессу Трамп раскритиковал разрушающуюся инфраструктуру страны и призвал увеличить расходы на мосты и дороги, но сказал: «Не бойся, Америка, все не так плохо».

Мосты и пропускные пункты на трассах можно починить, увеличив на них расходы; рабочие места, экспортированные из США на Дальний Восток, можно вернуть, предложив больше налоговых льгот, но колоссальная капиталистическая мощь предприятий Китая не может быть преодолена простой провокацией уйгурских тюрок. Трампу нужно больше, чем это. Ему нужна война, для которой он может начать создание ракет.