Древняя каменная табличка найдена в Анталье

Одна из потерянных каменных табличек времён сельджукского правителя Румского султаната Кей-Кубада I была найдена в стенах двухэтажного дома в турецкой южной провинции Анталья, сообщают турецкие СМИ.

Как сообщается, табличка, созданная Кей-Кубадом I, который правил древним государством в 1220-1237 годах, была потеряна на протяжении практически ста лет.

Артефакт был обнаружен исследователем Неджми Атик в стенах дома, расположенного в историческом районе Калейчи в Анталье, где также находятся сооружения византийского, римского, сельджукского и османского периодов.

Атик отметил, что последний раз древняя табличка была обнаружена в 1924 году.

Румский султанат — это средневековое тюркско-мусульманское государство в Малой Азии, в котором удачно сочетались элементы городской культуры, скотоводческие и военные навыки простых кочевников-туркоманов, а также древние ремесла и культура покоренных местных христиан (армян и греков).

В результате внутренних распрей и вторжения монголов Румский султанат распался в 1307 году.