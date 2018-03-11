Самая дорогая камера в мире продана на аукционе за 2,4 миллиона евро

На аукционе Westlicht в Вене в ходе торгов была продана самая дорогая фотокамера в мире. Рекордная сумма, за которую была приобретена камера марки «Leica», составила 2,4 миллиона евро.

Как сообщается, камера Leica 0 Series (с серийным номером № 122) 1923 года выпуска была выкуплена в ходе торгов азиатским коллекционером.

Камера является уникальным экземпляром серии, которую Эрнст Лейтц создал в ручную в 1923 году. Таких камер, сохранивших свой оригинальный вид, в мире осталось всего три.

Шесть лет назад ещё одну камеру из этой серии продали на этом же аукционе в Вене за 2,16 миллионов евро.

Немецкая компания «Leica», основанная в 1849 году, специализируется на выпуске оптических систем и приборов точной механики. Компания занимается разработкой фотоаппаратов с 1913 года и серийно производит камеры с 1925 года.