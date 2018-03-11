Свадьба принца Гарри и Меган Маркл принесет британской казне 1 миллиард фунтов

Доходы британской экономики от свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл могут составить не менее миллиарда фунтов.

До свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл остаётся чуть больше двух месяцев. Бракосочетание в часовне Св.Георгия в Виндзорском замке состоится 19 мая. Оно сулит счастье молодожёнам и солидный доход британской экономике. Свою долю получит и фирма Halcyon Days, которая производит изделия из фарфора и фаянса. Новая коллекция, посвященная предстоящему событию, уже в продаже.

Фабрика находится в городе Стоук-он-Трент в центральной Англии. Компания имеет статус поставщика королевского двора. Таковых насчитывается всего 14. Привилегию предоставляют королева Елизавета II, её супруг принц Филип и наследник престола принц Чарльз. Все сотрудники помнят об этом, говорит формовщик Стив Мэнсон.

«В каком-то смысле это обычная работа, но мы осознаём, что выпускаем королевскую коллекции. Конечно, это повод для гордости», — сказал Мэнсон.

Мэнсон трудится на фабрике уже почти полвека. Керамическая масса или тесто заливается в формы, затем чашки, блюдца, тарелки и чайники попадают в печь для обжига. Следующий этап — роспись готовых изделий. Сьюзен Картер наносит на посуду позолоту. По ее словам, когда ожидается важная свадьба или роды, фабрика гудит, как улей.

Работа в очередной раз закипела в ноябре, как только было объявлено о помолвке принца и его избранницы. Генеральный директор Halcyon Days Памела Харпер рассказывает, что с момента её создания в 1950 году компания неизменно отмечала счастливые вехи британской истории. Каждому хочется купить какую-нибудь изящную вещицу на память.

Прибыль Halcyon Days в связи с приближающейся свадьбой вырастет на 10-15 процентов. Британская экономика, как ожидается, получит, как минимум, миллиард фунтов, говорит управляющий директор консалтинговой компании Brand Finance Ричард Хэй.

«Из них 300 миллионов придётся на путешествия и туризм. Еще 300 — это доходы от PR Соединенного Королевства и освещения в СМИ. Около 250 миллионов получат ритейлеры, 150 — модные бренды. И наконец, 50 миллионов придётся на продажи сувениров — тарелочек, салфеток и тому подобных вещей», — сказал Хэй.

Свадебная коллекция Halcyon Days с учетом происхождения жениха и невесты отразит особые отношения между Великобританией и Соединёнными Штатами.