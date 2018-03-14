Умер британский физик Стивен Хокинг

На 76-м году жизни скончался всемирно известный британский физик Стивен Хокинг.

Члены семьи физика сообщили, что смерть наступила утром 14 марта в родном городе Хокинга в Кембридже.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался», — говорится в заявлении его детей Люси, Роберта и Тима.

Научная работа Хокинга варьировалась от исследования образования самой Вселенной до теорий путешествий во времени и изучения черных дыр.

«Он был великим ученым и необыкновенным человеком, работы и наследие которого буду жить долгие годы, — сообщила его семья. — Его мужество и настойчивость в сочетании с его интеллектом и чувством юмора вдохновляли людей по всему миру».

В прошлогоднем интервью телекомпании BBC физик признался, что не верил в то, что доживёт даже до 75 лет, и очень рад, что всё ещё может делиться своим опытом.

Знаменитый физик-теоретик посвятил свои идеи о чёрных дырах и квантовой гравитации широкой публике.

Хокинг высказал гипотезу о том, что чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».

Большую часть своего времени на публике он был прикован к инвалидной коляске из-за заболевания — бокового амиотрофического склероза, известного также как болезнь Лу Герига.

Физик сообщил, что врачи поставили ему страшный диагноз уже в 21 год, заявив, что он умрет через 2 или 3 года.

Хотя болезнь приковала его к креслу, она его не сломила. По происшествии 50 лет, физик всё ещё трудился во имя науки.

У него стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, который впоследствии привел к полному параличу. Большую часть жизни физик провел в инвалидном кресле, используя для общения компьютерный синтезатор речи.

Мировую известность Хокинг получил после того, как в 1988 году была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени» — одна из самых сложных книг, которые когда-либо становились популярными у массового читателя. Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.

Учёный заявлял, что самой большой мечтой для него является изобретение метода лечения с болезнью Лу Герига.