В турецком Игдыре на протяжении веков сохранили традиции приготовления лаваша

Лаваш из тандыра в турецкой провинции Игдыр сохраняет свой вкус на протяжении веков.

Лаваш включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Жители горных сел провинции и сегодня используют тандыры для приготовления лаваша.

Тесто для выпечки хлеба в тандыре замешивается с вечера. В тандыре также готовят такие местные сладости, как тептепе и кете.

Лаваши можно хранить в пачках («чырпым») в течение 10 дней.





Жительница села Гюллюдже в районе Тузлуджа Перишан Яман печет лаваш на протяжении более 50 лет.

«Замешивать тесто и печь хлеб я научилась у мамы. Тесто для лаваша мы готовим с ночи», — сказала Яман Агентству Анадолу.

По ее словам, основная работа начинается в утренние часы у тандыра.

«Тандыр мы разжигаем в четыре часа утра. Лавашей, приготовленных за один раз, моей семье обычно хватает на неделю. Мы отправляем лаваш и родственникам. Мои дети, братья и золовки живут на западе», — сказала Яман.