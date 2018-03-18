Редкая двухголовая змея обнаружена в США

В американском штате Флорида фермер обнаружил редчайшую змею с двумя головами. И, как позже показали исследования, рептилия также имеет два сердца и даже два пищевода.

Большая часть животных появившихся на свет с такими аномалиями, погибает в первые дни или месяцы жизни, поэтому животные с двумя головами или другими подобными аномалиями в природе встречаются только в исключительных случаях.

Ветеринар Лора Тилен сказала, что большинство змей с отдельными пищеварительными трактами умирают рано.

«Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания», — добавила Тилен.

Ветеринар также сказала, что у змеи, кроме того, могут быть общие почки и проблемы с дефекацией, и добавила, что исследования редчайшей змеи продолжаются.

Ранее учёные находили подобные аномалии у акул, черепах, коров и кошек.