Человечеству к 2050 году грозит нехватка воды

Климатические изменения и рост численности населения Земли ведут к быстрому сокращению запасов чистой воды. В результате к 2050 году около половины человечества может столкнуться с нехваткой пресной воды.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), на Земле фиксируется нехватка питьевой воды, несмотря на то, что 70 процентов ее поверхности покрыто водой.

Как сообщает WWF, более 97 процентов воды на Земле является соленой и непригодной для употребления. На долю пресной воды приходится только три процента, и большая ее часть содержится в ледниках. Таким образом, для употребления пригодна только треть питьевой воды, что составляет менее одного процента. Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, насколько ограничены запасы питьевой воды.

Загрязнение окружающей среды, вызванное ростом численности населения и чрезмерной урбанизацией, приводит к постепенному сокращению запасов чистой питьевой воды. Кроме того, число источников питьевой воды уменьшается из-за климатических изменений.

По данным WWF, в 1970-2010 годах запасы пресной воды на Земле сократились на 76 процентов. Кроме того, с 1900 года число пресноводных водоемов сократилось более чем на 50 процентов.

Из-за роста численности населения Земли ежедневно увеличивается спрос на продукты питания. Поэтому 70 процентов пресной воды потребляет сельское хозяйство.

Рост численности населения также влияет на сферу энергетики, так как на пресных водоемах строятся плотины. На сегодняшний день в 150 странах мира насчитывается 45 тысяч крупных плотин. Из-за нехватки воды, вызванной этими плотинами, от 40 до 80 миллионов человек вынуждены мигрировать в другие регионы.

Таким образом, 844 миллиона человек на Земле испытывают трудности с доступом к пресной воде. Ожидается, что со временем ситуация в этой сфере только ухудшится.

По прогнозам, в 2000-2050 годах население Земли вырастет на три миллиарда человек, а спрос на чистую воду — на 55 процентов.

Как говорится в докладе ООН, в последние 100 лет потребность в чистой воде выросла в шесть раз, ежегодная потребность в чистой воде растет на один процент. Таким образом, в 2050 году пять миллиардов человек столкнутся с нехваткой чистой воды.

Если не принять необходимых мер, то к 2030 году существующие источники пресной воды смогут удовлетворить потребности лишь 60 процентов населения Земли, говорится в докладе.