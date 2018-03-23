Зоопарк Дарыджа – идеальное место для семейного отдыха

Не всегда легко найти место, которое принесло бы удовольствие каждому члену вашей семьи. И, конечно же, ограниченное свободное время мамы и папы всегда заставляет вас искать что-нибудь поближе, ведь никто не хочет провести большую часть отдыха в пути.

Одним их таких мест, где можно приятно провести время всей семьёй, является зоопарк Фарука Ялчына в районе Джарыджа в провинции Коджаели, находящейся в 40-ка минутах езды от Стамбула. Зоопарк, который принимает гостей уже 23 года, населяют более 285 видов животных, а в ботаническом саду имеется более 600 видов растений.

Зоопарк запланирован так, что вы легко можете увидеть всех животных, а широкие дорожки позволят вам спокойно гулять даже с детской коляской. Зоопарк будет интересным времяпровождением не только для детей, но и для взрослых.

Хоть зоопарк и находится на центральной улице среди жилых домов, вступив на его территорию, вы попадёте в чудесный мир живой природы и забудете, что находится за стенами.

На территории зоопарка также проводятся различные мероприятия для детей разного возраста.

Также в зоопарке имеется большой аквариум, с множеством рыб, которые точно не оставят детей равнодушными.

Если вы приедете в зоопарк немного раньше, вам удастся избежать очереди за билетами. Билет для взрослого стоит 40 турецких лир, а детям до трёх лет вход бесплатный. Для студентов стоимость билета составляет 30 лир.