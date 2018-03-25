Мардин – город истории, культуры и искусства

Являясь местом смен многих цивилизаций и культур, Мардин стал одним из самых популярных городов Турции, который привлекает местных и иностранных туристов своей уникальной историей и архитектурой.

Расположенный в 80 километрах к югу от Диярбакыра в юго-восточной Анатолии Мардин занесён в список культурных ценностей ЮНЕСКО.

Город совмещает в себе частицы самых разных культур, представляя посетителям древние исторические памятники.

Несмотря на то, что Мардин постоянно переходил из рук в руки, ему удалось сохранить большую часть сооружений, которые были построены много лет назад.

Узкие улочки, каменные дома и вид на бесконечные равнины создают уникальную атмосферу, которая позволяет посетителям города узнать, как люди жили тысячи лет назад.





Также туристов в городе привлекает возможность остановиться в тысячелетних каменных домах, которые сегодня используются как отели.

Приехав в Мардин обязательно стоит уделить время на посещение храмов, принадлежащих к самым разным культурам. Минареты мечетей и церкви придают особый колорит древнему городу.

Благодаря своей древней архитектуре Мардин стал популярным местом для съёмок различных фильмов и сериалов.

Город также известен огромным количеством базаров и рынков, где туристы могут приобрести сувениры, сладости, украшения, специи и т.д.

В добавок к историческим памятникам культуры, туристов в Мардине также привлекает его богатая кухня. Множество заведений в городе предоставляют возможность туристам попробовать традиционные блюда мардинской кухни.