В Измире двое задержаны при попытке продать древние саркофаги

В районе Сельджук западной турецкой провинции Измир начались следственные работы в отношении двух подозреваемых, которые были задержаны при попытке продать три древних саркофага времён Римской империи.

Саркофагам, найденным в результате незаконных раскопок рядом с древним городом Эфес, присвоен первый класс исторической ценности.

Как сообщает управление безопасности Измира, преступники собирались осуществить продажу исторических находок за 1 миллион 400 тысяч евро, переправив их заграницу.

Местная жандармерия провела специальную операцию, подготовка к которой заняла 2 месяца. В её ходе было обнаружено два хранилища, в которых находились закамуфлированный трактор и потайной люк. Внутри были скрыты ещё 3 гробницы, соединённые между собой кладкой камней, которым, по словам специалистов, в результате несанкционированных археологических работ был нанесён непоправимый урон.





Находкам, включая саркофаги, скелеты, древние сосуды, миски и каменные изделия, по оценкам экспертов из Сельджукского музея около 1700 лет.

Сотрудникам музея были переданы все артефакты, найденные на месте нелегальных раскопок.

В саркофаге находились останки семьи, состоявшей из трёх детей и семи взрослых, а также домашняя утварь.