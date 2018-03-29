Двое задержаны при попытке продать исторические иконы в Стамбуле

Турецкая полиция задержала двух подозреваемых, которые пытались продать исторические иконы в Стамбуле, в рамках анти контрабандной операции, сообщили местные СМИ.

В соответствии с сообщением, иконы собирались продать в одном из магазинов в центральном стамбульском районе Бешикташ.

После проведения экспертизы было установлено, что из изъятых икон две – Святого Николая и Святого Георгия – относятся к XIX веку.

Как сообщает Habertürk, одна икона оказалось подделкой.

Одна из задержанных заявила, что иконы принадлежат ей и она не планировала их продавать, а хотела оставить их на хранение по причине переезда.

Как сообщается, после изъятия иконы были переданы в музей Айя-София.

Каждый год в Турции проводят тысячи операций по борьбе с контрабандой с целью предотвращения нелегальных продаж исторически ценных объектов и защиты богатого культурного наследия страны.