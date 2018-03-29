Пещера Чал в Трабзоне полна чудес природы

Пещера Чал, расположенная на высоте 1.500 метров над уровнем моря в северной турецкой провинции Трабзон, готовится к наплыву посетителей в туристическом сезоне 2018.

Пещера является второй в мире по величине и пока была исследована только на 8 километров в глубину. Чал в течении года привлекает своей живописностью, ручьями, водопадами и прудами.

Пещеру, которая является центром притяжения туристов уже на протяжении пятнадцати лет, прозвали «скрытый рай».

Сразу через 200 метров от главного входа пещера Чал разделяется на два тунеля, где сооружены две деревянные дорожки длиной 150 метров и 400 метров.





Ручей, текущий внутри пещеры, является одной из её самых выдающихся особенностей.

Так как Чал находится под землёй, посетители забывают, что они находятся на достаточно высоко над уровнем земли. Туристов также часто поражает её огромный размер.

Пещера, которая открыта и в зимний период, в этом году приняла более 2.700 посетителей в период с января по февраль.

Мэр города Трабзон Орхан Фефзи Гюмрюкчуоглу рассказал Агентству Анадолу, что в пещере Чал открываются захватывающие дух виды. Поскольку объект играет очень важную роль в туристической жизни региона, муниципалитет взял на себя обязательства по его развитию и контролю.

«Наши ожидания на этот сезон очень высокие. Мы хотим развить туристический потенциал пещеры и представить её всему миру», — заявил мэр.