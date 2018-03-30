В турецком Дидиме пройдёт второй веганский фестиваль

В одном из туристических городов турецкой провинции Айдын — Дидим, который известен своим доброжелательным отношением к веганской кухне и уникальной природой, с 20-го по 23-е апреля пройдёт веганский фестиваль.

В течение четырёх дней для участников фестиваля Vegfest, который пройдёт в городе уже во второй раз, будут организованы мастер-классы по приготовлению веганских блюд, фуд-шоу и множество других мероприятий. Кроме того, участники фестиваля смогут познакомиться с широким ассортиментом веганских продуктов и попробовать местные блюда.

По сравнению с прошлым годом в рамках фестиваля Vegfest в этом году будет проведено большее количество форумов на темы эксплуатации животных и веганства. Это даст возможность людям, желающим стать веганами, задать интересующие их вопросы об идее наиболее строгой формы вегетарианства и правилах питания.

Организаторы фестиваля также сказали, что во время фестиваля все желающие смогут получить необходимую информацию у диетологов.

Vegfest пройдет недалеко от древнего храма Апполона. Учитывая большой интерес к фестивалю в прошлом году, ожидаемое количество участников в этом году превысило 200 000 человек.

Помимо мероприятий, связанных с правилами питания, в рамках фестиваля также пройдут выступления известных турецких музыкальных групп и артистов.