В турецком Дидиме пройдёт второй вегетарианский фестиваль

В одном из туристических городов турецкой провинции Айдын — Дидим, который известен своим доброжелательным отношением к вегетарианской кухне и уникальной природой, с 20-го по 23-е апреля пройдёт второй вегетарианский фестиваль.

В течение четырёх дней для участников фестиваля Vegfest будут организованы мастер-классы по приготовлению вегетарианских блюд, фуд-шоу и множество других мероприятий. Кроме того, участники фестиваля смогут познакомиться с широким ассортиментом вегетарианских продуктов и попробовать местные блюда.

По сравнению с прошлым годом в рамках фестиваля Vegfest в этом году будет проведено большее количество форумов на темы эксплуатации животных и вегетарианства. Это даст возможность людям, желающим стать вегетарианцами, задать интересующие их вопросы об идее вегетарианства и правилах питания.

Организаторы фестиваля также сказали, что во время фестиваля все желающие смогут получить необходимую информацию у диетологов.

Vegfest пройдет недалеко от древнего храма Апполона. Учитывая большой интерес к фестивалю в прошлом году, ожидаемое количество участников в этом году превысило 200 000 человек.

Помимо мероприятий, связанных с правилами питания, в рамках фестиваля также пройдут выступления известных турецких музыкальных групп и артистов.