У «языка птиц» в Турции появится алфавит

У свистящего языка, который на протяжении многих лет используется жителями Черноморского региона Турции, появится алфавит.

«Kuşdili», что в переводе означает «язык птиц», является одним из средств коммуникации жителей деревни Кушкёй в турецкой провинции Гиресун, при котором для эмуляции речи используют свист.

В прошлом году уникальный язык, который используется на протяжении примерно 500 лет, попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Декан факультета туризма университета Гиресун профессор Муса Генч сказал Агентству Анадолу, что проект направлен на сохранение культурного наследия для будущих поколений.

Генч сообщил, что музыканты и лингвисты университета начнут совместную работу с жителями деревни для создания алфавита для свистящего языка.

Декан объяснил, что первоначально «алфавит» будет состоять из нот, а позже будет составлен алфавит из букв.

«По окончании проекта, язык, который сегодня используется лишь местными жителями деревни, распространится по всей стране, а возможно и миру», — сказал Генч.

На данный момент язык используют примерно 10,000 человек, и он может передавать сообщения на расстояния длиной до 5 километров.

В мире вариации того же метода коммуникации являются обычной практикой в некоторых регионах Франции, Испании и Мексики.