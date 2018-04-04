«Кошмарная бактерия» распространяется в США

Более 200 случаев заражения «кошмарной бактерией», обладающей способностью противостоять большинству антибиотиков, было зарегистрировано в США в прошлом году в рамках исследования, заявили представители службы здравоохранения во вторник.

Число оказалось намного выше чем ожидалось, и, как было указано, количество заражённых наверняка ещё выше, так как для исследования было привлечено лишь по нескольку лабораторий в каждом штате.

Чаще всего случаи заражения встречаются в больницах. Как сообщается, около 2-х миллионов человек каждый год становятся жертвами бактериальных инфекций, из которых 23,000 умирает.

Данная бактерия очень быстро развевается, проявляя мутации, которые позволяют ей не поддаваться влиянию лекарств.

Подобные «кошмарные бактерии», как назвали их Центры по контролю и профилактике заболеваний США, из-за своей устойчивости к антибиотикам плохо поддаются лечению и, как оказалось, легко передаются.

Случаи заражения были обнаружены в 27 штатах.