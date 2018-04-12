В России отмечают 57-ю годовщину полета в космос Юрия Гагарина

Сегодня, 12 апреля в России отмечают День космонавтики, а во всём мире — Международный день полёта человека в космос.

В этот день 57 лет назад, в 1961 году российский лётчик Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в истории совершил полёт в космос.

С тех пор российские космонавты совершили более 3,5 тысяч полётов в космос, по состоянию на январь 2018 года эта цифра составляла 3673 полёта.

Российская космическая отрасль является одной из самых мощных в мире. Россия безоговорочно лидирует в пилотируемой космонавтике и в запусках на орбиту, несмотря на гигантские трудности, с которыми стране пришлось столкнуться после распада Советского Союза.

Россия также держит паритет с США в области космической навигации. Российская глобальная навигационная система ГЛОНАСС является одной из двух единственных в мире полноценных глобальных навигационных систем, наряду с американской GPS.

Российским космонавтам принадлежит ряд «космических рекордов». Первые женщина и мужчина – космонавты были русскими. Они совершили полёты на одноместных пилотируемых космических кораблях. Первый многоместный космический корабль также был российским – 12 октября 1964 года многоместный космический корабль «Восход», которй пилотировал экипаж из трех космонавтов в составе: Владимир Комаров, Константин Феоктистов, Борис Егоров. В этом полете все было первым: первый в мире командир космического экипажа - Владимир Комаров; первый гражданский специалист в космосе — Константин Феоктистов; первый врач в космосе — Борис Егоров.

Первый в истории выход в открытый космос длительностью 12 минут и 9 секунд совершил 18 марта 1965 года летчик-космонавт СССР Алексей Леонов, выполнявший полет на корабле «Восход-2».

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала Светлана Савицкая. 25 июля 1984 года она вышла в открытый космос со станции «Салют-7» и провела там 3 часа 34 минуты.

Самый длительный полет в истории космонавтики осуществил российский космонавт Валерий Поляков в январе 1994 года - марте 1995 года, работая на российской станции «Мир». Полёт продолжался 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.

Мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека на орбите принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке, за 5 полётов он провёл в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 36 секунд. Этот рекорд зарегистрирован Международной авиационной федерацией (ФАИ, FAI) в сентябре 2015 года.

В 1990-е – 2000-е годы российская космонавтика пережила тяжёлый период. После распада СССР Россия лишилась главного космодрома – Байконур. Руководству РФ удалось договориться с президентом Казахстана о его аренде, но, чтобы обеспечить полностью независимый доступ в космос, России пришлось построить новый космодром – Восточный.

Его строительство закончилось в апреле 2016 года, однако системы навигации до сих пор в процессе настройки, поэтому большинство запусков всё ещё осуществляется с Байконура.

В настоящий момент Россия входит в тройку лидеров по количеству пусков ракет. Также Россия – это единственная из 15 стран – участниц МКС, которая занимается её достройкой и расширением.

Только Россия и США способны вывести человека на орбиту. Также только три страны – Россия, США и Китай – в настоящий момент способны производить скафандры для работы в открытом космосе.

Россия один из ведущих производителей ракет и комплектующих в мире, более 10 % от общемирового производства, российские ракеты, ступени ракет и двигатели используются другими странами. Также Россия производит настолько экономически выгодный ракетный двигатель, что его закупает другая главная космическая страна – США.

Главные задачи, которые в настоящие моменты ставит перед собой космическая отрасль России – доведение до ума космодрома Восточный, отладка навигационных систем, увеличение количества спутников на орбите, а также развитие системы наземных пунктов управления космическими аппаратами.

Министерство обороны России к отмечаемому 12 апреля Дню космонавтики опубликовало на своем сайте исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта планеты.



«Интеллектуальное развитие высокое. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладает общительность, оптимизм и здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер. Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен, в обращении вежлив», — отмечается в характеристике.



Из документа следует, что Гагарин, уроженец деревни Клушино Гжатского района Смоленской области, имел крестьянское происхождение и являлся членом КПСС с 1960 года.



«Физическое развитие хорошее. Рост 165 сантиметров, вес 68 килограммов. Спортсмен-разрядник по баскетболу. Обладает хорошей координацией движений. Специальные виды тренировок (полеты, парашютная подготовка, упражнения на центрифуге) переносит легко. По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно. К коллективу относится с уважением. Политически развит, идеологически устойчив, умеет хранить военную тайну. Предан делу партии и социалистической Родине. За время пребывания в Центре зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей», — говорится в характеристике.