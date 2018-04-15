Российские исследователи спустились на дно самой глубокой пещеры в мире

Группа российских спелеологов спустилась на глубину более двух километров ещё не изученной пещеры, названной в честь погибшего исследователя Александра Верёвкина, и установила новый рекорд.

Глубина пещеры Верёвкина оказалась на 22 метра больше чем было известно ранее, и составила 2.212 метров, что позволило ей стать самой глубокой пещерой на планете.

Как сообщается, изначально исследователи планировали достичь дна пещеры, которая находится в Автономной республике Грузии — Абхазии, за примерно 27 дней, но в итоге уложились всего в неделю.

До экспедиции самой глубокой пещерой считалась другая пещера в Абхазии — пещера Крубера, глубина которой составляет 2.197 метров.

Лидеры исследовательской группы Павел Демидов и Илья Тубанов рассказали, что во время экспедиции были найдены новые виды живых организмов.

Ранее американские и европейские спелеологи также пытались достигнуть дна пещеры Верёвкина, но экспедиции были безуспешными.

Горный массив Арабика, где находится пещера, известен своими глубоководными пещерными системами, глубоководными подземными сифонами, куда ежегодно приезжают исследователи из разных стран.