НАСА запустит новейший спутник TESS для поиска подобных Земле планет

Новая миссия НАСА по поиску подобных Земле планет за пределами Солнечной системы TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) стартует в понедельник, сообщили в ведомстве.



Запуск исследовательского зонда с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) осуществит ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Старт запланирован на 18:32 по времени Восточного побережья США (01:32 мск во вторник).



Аппарат TESS в НАСА называют «охотником за планетами» и надеются, что он станет «новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет».



Согласно задумке создателей, TESS будет исследовать около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Ученые рассчитывают, что полученные аппаратом данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет и создаст основу для будущих их исследований.



Новый аппарат, двигаясь по высокоэллиптической орбите, будет «сканировать» космическое пространство, наблюдая через свои камеры за наиболее яркими звездами, около двух лет. Зонд, как и космический телескоп «Кеплер», будет смотреть на свечение звезд, фиксируя на их диске периодические затемнения, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других космических тел.



Как рассказали в НАСА, зонд будет совершать виток по орбите каждые 13,7 дня, передача данных будет происходить во время его сближения с Землей.



В НАСА отмечают, что хотя зонд не будет искать жизнь на других планетах, собранные им данные помогут определить планеты, на которых потенциально возможна жизнь. «TESS предназначен для поиска, и мы рассчитываем, что он найдет тысячи экзопланет, но он не оснащен техникой для анализа их атмосферы, поэтому он не сможет определять наличие жизни на экзопланетах», — пояснила сотрудник миссии и Массачусетского технического университета Дженн Берт.



Как утверждают в НАСА, TESS будет вести наблюдения практически за всем небом, покрывая площадь космического пространства в 350 раз больше, чем космический телескоп «Кеплер». В разработке миссии спутника и создании аппарата участвовали более десяти университетов и научно-исследовательских центров по всему миру.