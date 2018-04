New York Times и New Yorker удостоены Пулитцеровской премии за статьи о домогательствах

Издания New York Times и New Yorker завоевали престижную Пулитцеровскую премию за статьи о нарушении прав женщин и сексуальных домогательствах, имена победителей объявили в понедельник в Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке.



Журналисты изданий New York Times и New Yorker разделили награду и золотую медаль «За служение обществу» за «имеющий взрывную силу и влияние журнализм, который показал миру богатых и влиятельных сексуальных преступников, в том числе обвинения против одних из наиболее влиятельных продюсеров Голливуда».



В 2017 году New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Разоблачение его многолетних домогательств в отношении молодых актрис повлекло за собой масштабный скандал и инициировало целое движение за права женщин и борьбу с сексуальными домогательствами и их умалчиванием.

Washington Post и New York Times также завоевали престижную Пулитцеровскую премию за разъяснение американцам «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года.



Издания получили награду в категории «национальные новости». Как пояснили организаторы, они присудили ее за «отвечающий интересам публики, хорошо подтвержденный источниками беспрестанный рассказ, который существенно улучшил понимание американцами вмешательство русских в выборы 2016 года, их связи с предвыборной кампанией Трампа, переходной командой и в конечном итоге членами его администрации».



Предваряя объявление лауреатов премии, которая считается самой престижной журналистской наградой в США, организаторы подчеркнули, что работа всех победителей премии 2018 года: «настоящие новости самого высокого порядка, работа, выполненная с достоинством, каковой журналистика всегда должна быть без страха и пристрастий».



Победу в категории «международные новости» присудили агентству Reuters за освещение антинаркотической кампании президента Филиппин.



Пулитцеровская премия вручается с 1917 года. Награду присуждают в 21 категории, в том числе за музыкальные, литературные произведения и журналистику.