Иммунная терапия в сочетании с химиотерапией улучшает лечение рака легких – исследование

Впервые лечение, направленное на укрепление иммунной системы, положительно повлияло на продление жизни пациентов с диагнозом самой распространённой формы рака легких.

Это одно из самых больших достижений на сегодняшний день для иммунотерапии, которая до сих пор успешно использовалась для лечения менее распространённых раковых заболеваний.

По результатам исследования, пациенты, которые проходили курс химиотерапии и одновременно принимали препарат «Кейтруда», вдвое сократили риск ухудшения стадии рака или смерти в сравнении с пациентами, которые не принимали препарат.

Ещё одно исследование показало, что сочетание препаратов «Опдиво» и «Ервой» также приостанавливало развитие раковых образований у пациентов с более сложной стадией заболевания. Но эффект действовал не более двух месяцев, поэтому исследование не подтвердило эффективность такого метода.

Кроме этого, как сообщается, только у половины пациентов, принимавших участие в исследовании, был зарегистрирован положительный результат.

Указанные препараты вводятся в тело человека через капельницу и обходятся примерно в 12,500 долларов США в месяц.

«Кейтруда» была утверждена в прошлом году в качестве первоначального препарата для приёма в сочетании с химиотерапией для наиболее распространенной формы рака легких. Но врачи не были склонны к его использованию, потому что выводы о его пользе были основаны на небольшом исследовании, которое не показывало, продлевает ли подобный метод жизнь пациенту.