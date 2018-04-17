Учёные случайно создали фермент «поедающий» пластик

Учёные из США и Великобритании непредумышленно создали фермент, который может перерабатывать некоторые виды пластика.

По словам учёных, создание данного фермента может в будущем помочь в борьбе с загрязнением.

Фермент может «есть» полиэтилентерефталат (ПЭТ) — вид пластика запатентованный в 1940-х годах и теперь используемый в миллионах тонн пластиковых бутылок. Период полного разложения ПЭТ, который на сегодняшний день загрязняет огромные площади суши и моря по всему миру, — 300 лет.

Исследователи из Портсмутского университета и Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики США сделали открытие, изучая структуру природного фермента, который, как считается, эволюционировал в центре по переработке отходов в Японии.

Обнаружив, что этот фермент помогает бактериям разрушать или «переваривать» ПЭТ, исследователи решили «настроить» его структуру, добавив в него некоторые аминокислоты, рассказал Джон МакГихан, профессор в Портсмутском университете, который возглавлял эту работу.

«Мы уже сделали усовершенствованную версию фермента лучше, чем естественную. Это действительно интересно, так как это означает, что есть потенциал для оптимизации фермента и дальше», — заявил МакГихан.

Независимые ученые, не имеющие непосредственного отношения к исследованиям, заявили, что они захватывающие, но предупредили, что развитие фермента как потенциального решения проблемы загрязнения ещё находится на ранней стадии.