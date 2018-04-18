Бывшая первая леди США Барбара Буш скончалась на 93-м году жизни

Супруга бывшего президента США Джорджа Буша-старшего - Барбара Буш - скончалась во вторник в возрасте 92 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter официального представителя семьи Бушей Джима Макграта.

Как отмечается в документе, дата похорон бывшей первой леди будет объявлена «как можно скорее». По сведениям телеканала CNN, Барбара Буш страдала от хронических заболеваний легких и сердца. В течение последних нескольких лет ее много раз доставляли в больницу.

Позже Макграт привел в Twitter заявление представителя Буша-старшего. В нем говорится, что экс-президент «убит горем из-за того, что потерял свою любимую Барбару, которая была его женой 73 года». «В течение всего дня сегодня он держал ее руку и был рядом с ней, когда она отошла в лучший мир», — отмечается в сообщении.

Макграт 15 апреля сообщал, что Барбара Буш после «серии недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами» решила не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Как уточнялось в заявлении, бывшая первая леди не намеревалась покидать свой дом. Представитель семьи констатировал, что Барбара Буш «стоически воспринимает свое пошатнувшееся здоровье» и находится в окружении близких. Отмечалось также, что бывшую первую леди регулярно навещали ее сыновья - экс-президент США Джордж Буш-младший и экс-губернатор штата Флорида Джеб Буш.

Буш-младший опубликовал заявление, в котором назвал мать «потрясающей первой леди и необыкновенной женщиной». Он подчеркнул, что Барбара Буш содействовала тому, чтобы миллионы людей в США получили образование.

В годы правления супруга — 1989 - 1993 — Барбара Буш пользовалась особой любовью американцев. Данные ряда опросов указывали, в частности, что по популярности в США она иногда опережала Буша-старшего.

Барбара Буш была матерью шестерых детей, однако одна из ее дочерей скончалась от лейкемии в возрасте трех лет. У бывшей первой леди осталось 17 внуков и семь правнуков.

Пресс-служба Белого дома распространила заявление президента США Дональда Трампа в связи с кончиной Барбары Буш. В нем отмечается вклад бывшей первой леди в защиту семейных ценностей в США, а также ее «преданность стране и семье».

Бывший хозяин Белого дома Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что Барбара Буш была «предана служению обществу» и являлась «образцом скромности и достоинства». Экс-президент США Билл Клинтон написал в Twitter, что Барбара Буш была «выдающейся женщиной», которая отличалась «твердостью характера, тактом, интеллектом и красотой».

Еще один бывший американский лидер — Джимми Картер — распространил заявление в котором отметил, что Барбара Буш «тронула сердца миллионов людей своей теплотой, великодушием и острым умом». Картер напомнил, что Барбара Буш призывала американцев заниматься волонтерской деятельностью и получать образование.