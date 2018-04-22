Самая пожилая женщина в мире скончалась в Японии в возрасте 117 лет

Японка Наби Тадзима, возглавлявшая список долгожительниц, умерла в субботу в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет, сообщило в воскресенье агентство Киодо.

Отмечается, что японка скончалась в больнице. Сообщается, что уроженка префектуры Кагосима, родившаяся 4 августа 1900 года, последние месяцы своей жизни практически не вставала с постели.



По его данным, в Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.



Наби Тадзтима, которая была младше Браун на пять месяцев, жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима.

Теперь титул старейшего человека на планете перешел к ее соотечественнице Тиё Мияко, которая родилась 2 мая 1901 года.