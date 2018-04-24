Турция вошла в список самых читающих стран Европы

Турция опережает многие страны Европы по отведенному жителями времени на ежедневное чтение книг.

Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) обнародовала результаты исследований проведенного в 15 странах Европы с 2008 по 2015 годы и приуроченного ко Всемирному дню книги и авторского права.

По данным Eurostat, список самых читающих стран Европы возглавила Эстония. Жители этой страны отводят на чтение книг в среднем 13 минут в день.

Далее следуют поляки и финны — по 12 минут.

Граждане Венгрии отводят на чтение 10 минут, а греки — 9 минут.

Граждане Турции, Люксембурга и Германии читают книги в среднем по 7 минут в день, тем самым опережая жителей многих стран Европы, в том числе британцев, испанцев и голландцев.

Жители Румынии, Австрии и Италии читают по пять минут в день.

Согласно исследованию, меньше всего времени книгам отводят французы. Граждане Франции отводят на ежедневное чтение книг лишь 2 минуты.

В то же время, 10 процентов граждан Турции назвали чтение — одним из основных занятий в ходе досуга. Так же считают 16,8 процентов финнов и 16,4 процентов поляков.