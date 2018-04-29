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Шведские фрикадельки оказались блюдом турецкой кухни

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТОКГОЛЬМ
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Фото из архива

Королевство Швеция в своем официальном Twitter признало, что рецепт всемирно известных шведских фрикаделек основан на рецепте аналогичного блюда турецкой кухни.

Также в Twitter размещены фото фрикаделек и история их появления.

«Рецепт шведских фрикаделек на самом деле основан на рецепте, который король Карл XII привез из Турции. Нужно опираться на факты», — говорится в сообщении.

Научный сотрудник факультета литературы Уппсальского университета Энни Мэтсон рассказала Агентству Анадолу, что проигравший войну России король Швеции Карл XII нашел убежище в Османском государстве, а затем на протяжении пяти лет жил в молдавских Бендерах.

После возвращения в Швецию король привез с собой фрикадельки, кофе и капусту.

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