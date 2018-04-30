Самый старый в мире паук умер от укуса осы

Самый старый в мире паук умер в возрасте 43 лет после того, как на него напала оса, сообщили наблюдавшие за ним ученые.

Самка паука-каменщика, известная ученым-исследователям под именем Номер 16, пережила предыдущего рекордсмена – 28-летенего мексиканского тарантула – на 15 лет, во многом благодаря тому, что прожила почти всю жизнь в одной норе.

Ученые рассказали, что паук умер в октябре от укуса осы в Западной Австралии, но о смерти тарантула сообщили только в этом месяце в журнале Pacific Conservation Biology.

Исследование популяций данного вида пауков было начато в 1974 году ученым-биологом Барбарой Йорк Майн. Она была первой, кто определил и письменно зафиксировал рождение Номера 16.

«Насколько нам известно, это самый старый паук, когда-либо наблюдавшийся в мире, и его долгая жизнь позволила нам исследовать поведение тарантулов и динамику популяции этого вида», – говорит Леанда Мейсон, студентка-аспирантка в Университете Кертина в Австралии и ведущий автор исследования.

«Благодаря подробным исследованиям Барбары нам удалось определить, что высокая продолжительность жизни паука-каменщика обусловлена особенностями его образа жизни в заросших кустарниках и медленному обмену веществ», – добавила она.

Издание The Telegraph сообщает, что Мейсон и ее команда были очень расстроены случившимся. «Мы надеялись, что паук доживет до 50 лет», – сказала она.