В Нью-Йорке повторно подан иск против Вайнштейна за сексуальное насилие

Бывшая помощница продюсера сериала компании Netflix «Марко Поло» Александра Каноса повторно подала иск против продюсера Харви Вайнштейна с обвинениями в сексуальном насилии, сообщает телеканал CNN.

Иск подан в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. Каноса указывает, что терпела различного рода издевательства со стороны Вайнштейна в течение пяти лет. Она утверждает, что продюсер неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а во время пребывания в Малайзии изнасиловал. Женщина отмечает, что Вайнштейн угрожал ей, заявляя, что если она расскажет кому-либо о произошедшем, то с ее карьерой будет покончено.

Каноса подчеркивает, что о насилии в отношении нее знали несколько сотрудников компании Weinstein Company, сооснователем которой был продюсер. Они также указаны в иске как ответчики по делу. Представители Вайнштейна уже заявили, что обвинения со стороны Каносы безосновательны.

В декабре 2017 года Каноса уже подавала иск в Верховный суд Манхэттена против Вайнштейна и основанной им компании The Weinstein Company с требованием компенсации в 10 миллионов долларов из-за домогательств. Тогда женщина обвинила продюсера в неоднократных сексуальных домогательствах и оскорблениях, которые Вайнштейн совершил в отношении нее во время ее работы над одним из проектов.



В уточненном повторном иске заявляется, что Вайнштейн совершал насильственные действия в отношении Каносы «несколько раз» начиная с 2010 года, а также «вербально угрожал истице, вынуждая никому не рассказывать о его действиях».



Каноса в новом иске также обвиняет Weinstein Company и Боба Вайнштейна в неспособности воспрепятствовать домогательствам Харви Вайнштейна.

Один из самых громких скандалов в Голливуде последнего времени разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал. С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин.

Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.

Продюсер отрицает обвинения и заявляет, что вступал в интимные отношения только по взаимному согласию. Расследованием дела занимаются правоохранительные органы Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.