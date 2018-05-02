Сайт Росприроднадзора взломали в поддержку Telegram

В Москве прошел митинг в защиту мессенджера Telegram и свободы интернета

Хакеры во вторник взломали официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзор), тем самым выразив протест против блокировки мессенджера Telegram, сообщают российские СМИ.

В соответствии с сообщением, при попытке доступа к сайту на экране вместо главной страницы появлялась карикатура на попытки властей заблокировать мессенджер, а на фоне играла музыкальная тема из детского мультфильма «Фиксики».





Кто взломал сайт установить пока не удалось.

13 апреля по требованию Роскомнадзора Таганский суд Москвы вынес решение приостановить работу Telegram на территории России. Причиной стал отказ администрации мессенджера в предоставлении ФСБ России ключей для дешифровки переписки пользователей.

Разработчик Telegram Павел Дуров назвал действия спецслужб нарушающими Конституцию РФ.