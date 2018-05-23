В России врачи удалили девушке зуб, выросший в носу

Врачи областной больницы №4 в городе Ишим Тюменской области провели операцию по удалению зуба из носа пациентки, сообщает региональный Минздрав.



Пациенткой отоларинголога стала молодая девушка, которая жаловалась на заложенность носа. По словам жительницы Ишима, ранее она лечилась от гайморита, но безуспешно. Рентген-обследование выявило, что в носу у пациентки вырос зуб, который затруднял дыхание. Операция по удалению зуба длилась несколько минут под местной анестезией.



«Из медицинских источников известно, что данная аномалия встречается редко. Эктопия зуба, то есть расположение его в неправильном месте, встречается у 1-4% населения, а с прорастанием в нос ещё реже», — сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.