Древний саркофаг в музее Антальи продолжает привлекать посетителей

Датированный вторым веком до нашей эры саркофаг с изображением двенадцати подвигов Геракла, похищенный и возвращённый в Турцию после многолетней судебной тяжбы, продолжает привлекать внимание посетителей археологического музея Антальи.

Директор музея Мустафа Демирель сообщил Агентству Анадолу, что возвращение в Турцию саркофага, похищенного из античного города Перге на территории провинции Анталья в 60-е годы, имеет огромное значение.

«После того, как саркофаг был выставлен для всеобщего обозрения, наш музей за восемь месяцев посетило более 90 тысяч человек. Число посетителей музея за указанный период выросло более чем на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 18 мая, в Международный день музеев, наш музей посетили около 1450 человек», — сказал Демирель.

По его словам, до середины мая 2017 года музей посетили около 32,5 тысяч человек, а за аналогичный период текущего года этот показатель возрос до 53,5 тысяч посетителей. Музей Антальи в прошлом году в общей сложности посетили 113,4 тысяч человек.

«В этом году ожидается значительный рост числа посетителей», — отметил Демирель.

В 1960-е годы саркофаг с изображением двенадцати подвигов Геракла был похищен из античного города Перге в районе Аксу провинции Анталья и вывезен за рубеж.

В 2010 году власти Швейцарии изъяли саркофаг после того, как он был обнаружен в порту Женевы. В 2015 году Генпрокуратура Женевы приняла решение о возвращении саркофага в Турцию. В 2017 году он был был выставлен в музее Антальи.