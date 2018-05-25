Американский кинопродюсер Вайнштейн отпущен из полиции под залог в $1 млн

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, явившийся в пятницу в полицию, был отпущен под залог в 1 миллион долларов после того, как ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и других сексуальных преступлениях против двух женщин, сообщает издание Buzz Feed.



По словам адвоката Вайнштейна Бенджамина Брафмана, его клиент намерен заявить о своей невиновности по всем предъявленным ему обвинениям.



«Вайнштейн всегда утверждал, что он никогда не участвовал в сексуальных отношениях без обоюдного согласия. Сегодняшние разбирательства не изменили его позицию», — цитирует телеканал ABC News адвоката Вайнштейна.



«Мы считаем, что в конце судебного процесса Вайнштейн будет оправдан», — добавил адвокат.



По данным телеканала NBC со ссылкой на источники, обвинительный акт в окончательном виде еще не составлен, ожидается, что он будет готов через одну или две недели.



По данным газеты New York Times, Вайнштейн уже обговорил условия залога, который составит миллион долларов. Кроме того, он согласился носить специальное мониторинговое устройство. Его передвижения будут ограничены: ему придется сдать паспорт и отказаться от зарубежных поездок.



Один из самых громких скандалов в Голливуде последнего времени разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.



Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.