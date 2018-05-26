Фигуристке Загитовой вручили щенка породы акита-ину за победу на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова в субботу получила долгожданный «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее — щенка японской породы акита-ину.



Церемония передачи прошла в отеле «Метрополь» в центре Москвы. Щенка спортсменке передал Такаси Эндо — японский политик, председатель Общества охраны собак акита-ину. Трехмесячный щенок по кличке Масару прибыл в российскую столицу накануне. Хотя Масару девочка, ее имя в Японии считается мужским, однако для русского слуха это не кажется столь очевидным, и Загитова предпочла именно его. В полете Масару сопровождал Такаси Эндо.



Церемонию посетил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он прибыл в гостиницу прямо из аэропорта — накануне премьер участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.



Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести акита-ину. Фотографию собаки она увидела во время пребывания в префектуре Ниигата при подготовке к олимпийским соревнованиям 2018 года, на которых завоевала золотую медаль. Администрация префектуры и Общество защиты собак акита-ину живо отреагировали на это и предложили подарить ей щенка.







«Мы рады, что спустя 45 дней, наконец, мы можем передать собаку. Я искренне надеюсь на то, что наша собачка Масару сможет стать символом дружбы между нашими странами», — заявил Эндо. Перед тем как передать щенка Загитовой, японский политик дал его подержать и обнять на прощание премьеру Абэ и его супруге, которые и завели Масару в зал, где проходила церемония. После этого слово дали чемпионке. Щенка ей вручили под щелчки фотокамер и аплодисменты.



«Сегодняшний день для меня очень волнительный, я хочу сказать огромное спасибо за такой чудесный подарок, хочу сказать, что вы отдаете акиту-ину в хорошие руки, и я буду очень за ней ухаживать и следить. Спасибо большое», — заявила Загитова, повторив благодарность и на японском.



Как писала японская газета Asahi Shimbun, эта история вызвала всплеск интереса к собакам этой породы. Кроме того, порода акита-ину известна многим благодаря фильму «Хатико», но даже несмотря на популярность и любовь жителей самых разных стран, сохранение этой породы остается проблемой, ее решением занимается Общество защиты собак акита-ину.



Масару стала уже второй собакой этой породы, подаренной Японией России. Ранее префектура Акита подарила акита-ину российскому президенту Владимиру Путину. Собаку назвали Юмэ, что по-японски означает «мечта». Собака вновь напомнила о себе японским СМИ, когда оказалась в кадре во время интервью Путина японским журналистам в декабре 2016 года.