Владелец «Челси» Роман Абрамович принял гражданство Израиля — СМИ

Российский миллиардер Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси», оставшийся без британской визы, принял гражданство Израиля и переедет в Тель-Авив, где купил собственность, сообщили израильские СМИ.

Абрамович считался одним из богатейших людей Великобритании после того, как купил клуб английской премьер-лиги в 2003 году. Его британская виза истекла в прошлом месяце и, по словам источников Рейтер, ее продление затянулось. Британское правительство отказалось от комментариев.

Вебсайт Ynet, принадлежащий крупнейшей газете Израиля Yedioth Aharonoth, сообщил, что Абрамович прилетел в Тель-Авив в понедельник и получил документы, подтверждающие его израильское гражданство.

Представитель израильского министерства иммиграции и репатриации отказалась комментировать это сообщение, ссылаясь на конфиденциальность личных данных, однако представитель пограничной службы подтвердил, что Абрамович находится в Израиле.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев.

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