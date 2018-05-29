Грозовые ливни в Индии унесли жизни 40 человек

Число жертв грозовых ливней, которые обрушились в ночь на вторник на несколько штатов Индии, достигло 40 человек, сообщает журнал India Today.

Ранее сообщалось о 27 погибших.

В наибольшей степени от удара стихии пострадал Бихар на востоке страны — из этого штата поступила информация о 17 погибших. За ним идёт соседний Джаркханд, в котором жертвами непогоды стали 13 человек. Ещё не менее 10 смертей приходятся на северный Уттар-Прадеш, информирует издание.

По его данным, сильнейший ветер, который сопутствовал грозам, вырывал деревья и обрушивал электрические столбы. Как минимум несколько районов оказались обесточены. Синоптики предвещают, что улучшения погодных условий в восточной и северной части Индии ожидать не стоит, а потому власти рекомендовали местным жителями не покидать свои дома без крайней необходимости.

Предупреждение о надвигающихся штормах было распространено ещё как минимум в нескольких регионах Индии, в том числе в прибрежных штатах Керала и Карнатака.