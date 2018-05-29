Мечеть Гранады привлекает мусульман в месяц Рамадан

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Расположенная в южной испанской провинции Андалусия мечеть города Гранада с захватывающим видом на знаменитый дворец Альгамбра привлекает большое количество туристов-мусульман в месяц Рамадан.

Большая мечеть Гранады (Mezquita Mayor de Granada) организует ифтары (разговение) в течение священного для мусульман месяца: прихожане могут поужинать здесь с финиками и традиционным марокканским супом харира.

Главный управляющий мечети Закариас Лопес Рехон сообщил в интервью Агентству Анадолу, что их разговение состояло из молока и фиников, а после молитвы таравих был подан суп харира.

«После ночной молитвы мы совершаем желательную в месяц Рамадан молитву таравих. На протяжении всего месяца Коран дважды читается от начала до конца», — сказал Рехон.

Он добавил, что строительство мечети было инициировано мусульманской общиной 30 лет назад, когда его отец принял ислам.

«При строительстве мечети мы столкнулись со многими трудностями. Этот процесс занял много времени по причинам финансового и политического характера. Открыть мечеть удалось лишь в 2003 году», —сказал Рехон.

Территория современной Андалусии на протяжении многих веков находилась под влиянием исламской цивилизации. Именно в этот период она достигла пика своего расцвета в сфере науки, искусства и экономики. Культурно-историческое наследие региона включает в себя уникальные памятники исламской архитектуры, сохранившиеся по сей день.