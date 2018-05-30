«Лучшая работа в Турции»: отпуск, за который заплатят $7.000

Ортаджа — небольшой город, расположенный в турецкой провинции Мугла на Эгейском побережье, — стремится привлечь больше посетителей в свои края, чтобы заявить о себе, как о достойном внимания туристическом центре Турции.

Вдохновлённый такой идеей, муниципалитет города решил запустить специальный проект под названием «Лучшая работа в Турции» («Best Job in Turkey») с очень заманчивым предложением для всех желающих попробовать себя в роли «профессионального туриста».

По итогам конкурсного отбора один счастливчик проведёт целый месяц в городе на Эгейском побережье, занимаясь осмотром местных достопримечательностей — от известного во всём мире курортного города Дальян до руин античного города Каунос. За такую «работу» муниципалитет заплатит 30 тысяч лир (более 7 тысяч долларов США).

Заявку на участие можно подать на официальном сайте проекта с 15 мая до 14 июля. Победитель, который получит уникальную возможность провести каникулы в Турции в августе, будет объявлен 18 июля. Все расходы, а также месячная зарплата будут оплачены властями города и местными некоммерческими организациями.

От кандидатов требуется знание как минимум одного иностранного языка, опыт ведения блога и продвинутый уровень пользования социальными сетями, наряду с умением пользоваться камерой, чтобы делиться своим туристическим опытом в сети.

На данный момент более 6 тысяч человек со всего мира подали заявки на участие в конкурсе.

Мэр города Ортаджа Хасан Карачелик заявил, что победитель станет «самым удачливым сотрудником», так как ему будет предоставлена возможность беспрепятственного посещения всех мест в городе, от диких пляжей до исторических руин.

Ортаджа очень популярна среди европейских туристов, в частности, благодаря курорту Дальян и Черепашьему пляжу Изтузу.