Мужчина, забросавший яйцами Элтона Джона в Ереване, сдался полиции

Мужчина, забросавший в Ереване яйцами певца Элтона Джона, добровольно явился в полицию, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.



По данным СМИ, инцидент произошел 27 мая в фойе ереванской гостиницы «Александр».



«Личность мужчины, закидавшего яйцами Элтона Джона, была установлена. Благодаря разъяснительным работам он добровольно явился в полицию и дал объяснения. Готовятся материалы», — сказал Джаноян. О мотивах поступка не сообщается.



Элтон Джон прибыл в Ереван 26 мая для участия в благотворительном мероприятии. В рамках акции, которая прошла 27 мая с участием президента Армении Армена Саркисяна, Элтона Джона и директора фонда Starkey Hearing Technologies Уильяма Остина, детям из регионов Армении передали 100 слуховых аппаратов.



Ранее Саркисян заявил, что в 2019 году музыкант, скорее всего, выступит в Армении с концертом.