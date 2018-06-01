В Нидерландах установлена связь между уровнем образования и курением

Чем выше у человека уровень образования, тем меньше шансов, что он страдает зависимостью от курения. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное Статистическим бюро Нидерландов по случаю Всемирного дня без табака, отмечаемого ежегодно 31 мая.

Как свидетельствует статистика, эту вредную привычку в стране имеют 52% мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, получивших лишь довузовское образование, т.е. закончивших профессиональный техникум или училище. А вот среди лиц с высшим образованием курящих мужчин оказалось всего 22%.

Аналогичная картина наблюдается в той же возрастной группе и среди слабого пола. С высшим образованием курящими являются лишь 10% женщин, тогда как среди низкоквалифицированных специалистов треть страдает от этой вредной привычки.

По случаю Всемирного дня без табака неправительственная организация «Альянс за независимые от курения Нидерланды» запустила новое видео, снятое вместе с медиками. В нем доктора подходят к людям с сигаретой, но вместо того, чтобы читать им лекции о вреде курения, они протягивают людям свои визитные карточки и просто предлагают им позвонить, когда у них будет обнаружен рак легких.

«Я был очень удивлен, как реагируют люди, — отметил в интервью телеканалу RTL один из докторов по имени Нор Риккерс, работающий в больнице города Лейден. — Ни разу мне не ответили грубостью или просто отмахнулись. Эти люди готовы слушать. Они понимают, что мы правы, и обеспокоены своим здоровьем. Некоторые разговоры оказались весьма продуктивными».

Фильм был показан в четверг в 60 кинотеатрах страны, а с пятницы доступен для просмотра онлайн.