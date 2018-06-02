В США неизвестный выложил более 3,3 млн долларов за право пообедать с Уорреном Баффеттом

Право обеда с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом продано в пятницу на ежегодном благотворительном аукционе в США за более чем 3,3 миллиона долларов. Победитель торгов в этот раз пожелал остаться неизвестным.

Аукцион, устраиваемый миллиардером уже в 19-й раз, проходил в режиме онлайн на интернет-площадке eBay. Победитель торгов традиционно получает возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые интересующие вопросы. Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным американского города Сан-Франциско (штат Калифорния). По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в совокупности более 26 миллионов долларов.

В 2016 году выручка от аукциона принесла рекордные 3,45 миллиона долларов. В прошлом году аноним выложил за возможность отобедать с Баффеттом 2,6 миллиона долларов.

Баффетт традиционно устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов вправе позвать с собой еще семь человек. По словам 87-летнего инвестора, такие мероприятия обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками широкий круг вопросов. Единственной запретной темой для разговора является обсуждение будущих инвестиций миллиардера.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

Уроженец американской Омахи (штат Небраска) Уоррен Баффетт в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Это издание сейчас оценивает состояние бизнесмена примерно в 82 миллиарда долларов — третье место по данному показателю в мире и в США. Forbes ставит инвестора на 16-ю строку в рейтинге самых могущественных людей планеты. За феноменальное рыночное чутье и практически безошибочные экономические прогнозы Баффетт получил прозвище «Оракул из Омахи».