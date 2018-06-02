Мужчина пытался ввезти из Мадагаскара в РФ более 250 гекконов и хамелеонов в рюкзаке

Тридцатилетний житель Приморского края пытался ввезти из Мадагаскара в Россию более 250 хамелеонов и гекконов стоимостью более 1,9 миллиона рублей в рюкзаке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



По ее словам, следственный отдел ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Приморского края, обвиняемого в контрабанде из Мадагаскара в Россию рептилий.



«В ходе предварительного расследования установлено, что данный гражданин, находясь в отпуске на Мадагаскаре, в местном зоомагазине приобрел более 250 хамелеонов и гекконов. Часть из них мужчина собирался разводить дома, а часть продать», — сказала Волк.



Перед отъездом мужчина упаковал рептилий в рюкзак и прошел пограничный и таможенный контроль в мадагаскарском аэропорту, уточнила она. Специальное разрешение на вывоз редких экземпляров флоры и фауны он не оформил.



Волк рассказала, что, прилетев в Домодедово, мужчина получил свой багаж, после чего направился в зону таможенного контроля, где и было обнаружено содержимое его рюкзака.



«Согласно заключению эксперта Всемирного фонда природы, средняя рыночная стоимость рептилий, задержанных в рамках таможенного контроля, подпадающих под действие Конвенции, составила более 1,9 миллиона рублей», — отметила официальный представитель МВД.



Дело с обвинительным заключением направлено в суд, добавила она.