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Кошка и 7 котят поселились в мечети в турецкой провинции Кырыккале

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: IHA
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Имам в одной из мечетей в турецкой центральной провинции Кырыккале приютил бездомную кошку и семерых котят, которых она родила в здании мечети, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщается, имам Хусеин Сют соорудил временный дом для кошки и котят в мечети Чешмели.

По славам имама, беременная кошка вошла в мечеть во время пятничной молитвы и позже родила семерых котят.

«Я стал кормить их молоком», — сказал Сют, добавив, что он является имамом уже на протяжении 14 лет, но раньше никогда не сталкивался с подобным.

После этого случая мечеть стали называть «кошачьей», сказал Имам, отметив, что больше всего это привлекает детей, которые стали приходить, чтобы поиграть с котятами.

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