Кошка и 7 котят поселились в мечети в турецкой провинции Кырыккале

Имам в одной из мечетей в турецкой центральной провинции Кырыккале приютил бездомную кошку и семерых котят, которых она родила в здании мечети, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщается, имам Хусеин Сют соорудил временный дом для кошки и котят в мечети Чешмели.

По славам имама, беременная кошка вошла в мечеть во время пятничной молитвы и позже родила семерых котят.





«Я стал кормить их молоком», — сказал Сют, добавив, что он является имамом уже на протяжении 14 лет, но раньше никогда не сталкивался с подобным.

После этого случая мечеть стали называть «кошачьей», сказал Имам, отметив, что больше всего это привлекает детей, которые стали приходить, чтобы поиграть с котятами.



