Мяч чемпионата мира по футболу доставили из космоса на Землю

Российский космонавт Антон Шкаплеров доставил на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-07», передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция посадки.



Недавно назначенный новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые приехал в ЦУП, чтобы наблюдать за возвращением экипажа МКС. Рогозин поприветствовал собравшихся и удалился в комнату для переговоров вместе с руководством ЦУПа



Мяч на станцию «привез» другой российский космонавт — Олег Артемьев. Сейчас он на станции вместе со своими коллегами американцами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом дожидается прибытия следующего экипажа 8 июня.









Как ранее сообщали в Роскосмосе, Telstar18, побывавший на орбите, будет использоваться в ходе первой игры чемпионата. Кроме того, Роскосмос опубликовал видео, где Артемьев со Шкаплеровым играют в игру наподобие футбола на борту МКС, поочередно стоя на импровизированных российских воротах.



Корабль «Союз МС-09» следующего экипажа запустят к станции на ракете «Союз-ФГ», третья ступень которой также будет украшена символами ЧМ-2018. На ракету нанесены надпись на синем фоне с узорами и эмблема, символизирующая освоение космоса, русскую иконопись и любовь к футболу.



Вместе с Антоном Шкаплеровым на Землю вернулись японец Норишиге Канаи и американец Скотт Тингл. Они провели на станции 168 дней.