В турецкой столице Анкаре за 3 часа украли дом

Неизвестные украли деревянный дом, который ранее купили и установили на арендованном земельном участке два друга из Анкары.

Как сообщает издание Hürriyet, дом, стоимость которого составила 7,5 тысяч лир (около 1,6 тысячи долларов США) был куплен и установлен 27 мая, и последний раз на месте его видели 1 июня около двух часов дня по местному времени.

В этот же день примерно в пять часов вечера хозяева дома обнаружили, что на участке его нет. Мужчины сразу же обратились в полицию, сообщив о крупной краже.





Как оказалось, грабителям удалось за примерно три часа увезти целый дом на строительном кране.

После небольшого расследования полиции удалось выяснить на каком именно кране и куда преступники его увезли. По словам водителя, он к преступлению причастен не был, а лишь выполнял свою работу.

После того, как украденный дом был обнаружен в одном из посёлков недалеко от города, хозяева решили перевезти его обратно на свой участок на том же кране.

Однако в ходе перевозки дом не удержался и упал на дорогу, расколовшись на несколько частей.

Как сообщает издание, прокуратура начала расследование по данному делу.