Башкирская семья много лет принимала Уголовный кодекс на арабском языке за Коран

Семья в Башкирии долгие годы принимала Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке за Коран, сообщили агентстсву ТАСС в пресс-службе МВД республики.

«Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию», — отметил представитель пресс-службы.

По словам Рафии Зинатуллиной, свёрток с книгой передавался в её семье из поколения в поколение.

«Мать говорила, что это священная книга, её надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года», — пояснила женщина.

По данным пресс-службы МВД, сын Зинатуллиной «когда вырос, пошёл на службу в милицию».

Музей МВД действует в Уфе с 1982 года. В четырех залах представлено трофейное оружие, обмундирование, а в зале Памяти можно узнать судьбу 109 сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Семья Зинатуллиных передала издание в дар республиканскому музею МВД.

Музей МВД действует в Уфе с 1982 года. В нём представлено трофейное оружие, обмундирование, а в зале Памяти можно узнать судьбу 109 сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.